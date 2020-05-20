Çatıdan düşen kedi yavrusu tedavi altına alındı
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Çatıdan düşen kedi yavrusu tedavi altına alındı

Karapınar'da işyerinin çatısından düşen yavru kedi, tedaviye alındı.

Çatıdan düşen kedi yavrusu tedavi altına alındı
20.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:34

Karapınar'da işyerinin çatısından düşen yavru kedi, tedaviye alındı.

Meram caddesindeki bir işyerinin çatısına çıkan kedi yavrusu, bilinmeyen bir nedenle düştü.

Yaralan kedi yavrus, caddede bulunan veteriner hekim kliniğinde tedavi altında alındı.

Esnaflık yapan Cahit Aşrıoğlu, "İş yerinde beklerken bir anda yukarıdan bir şey düştü. Önce ne olduğunu anlayamadık. Dışarı çıktığımızda kedi yavrusunun acı içerisinde bağırdığını gördük. Hemen veteriner hekime götürdük, tedavisine başlandı." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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