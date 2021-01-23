Çatıdan düşen kar, otomobilde hasara yol açtı
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Çatıdan düşen kar, otomobilde hasara yol açtı

23.01.2021 11:35 | Son Güncelleme: 23.01.2021 11:39
Çatıdan düşen kar, otomobilde hasara yol açtı

BARTIN'da yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken karlar hava sıcaklığının da artmasıyla düşmeye başladı.

BARTIN'da yoğun kar yağışının ardından çatılarda biriken karlar hava sıcaklığının da artmasıyla düşmeye başladı. Kent merkezinde bir apartmanın çatısından düşen kar kütlesi, otomobilde hasara yol açtı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde 80 santime ulaşan kar yağışının ardından hava sıcaklıkları arttı. Artan sıcaklık ve yağmur yağışı nedeniyle karlar erimeye başladı. Kemerköprü Mahallesi'nde bir apartmanın çatısında biriken karlar, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Otomobilde hasar oluşurken, o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BELEDİYE ÇATILARI TEMİZLİYOR 

Kent merkezindeki çok sayıda binanın çatısındaki kar yığınlarının yere düşme ihtimaline karşı belediye ekipleri kaldırımlara şeritler çekerek önlem aldı. İtfaiye ekipleri riskli olan çatılara merdivenle yanaşarak karları temizliyor. 


Çatıdan düşen kar, otomobilde hasara yol açtı
Çatıdan düşen kar, otomobilde hasara yol açtı
Çatıdan düşen kar, otomobilde hasara yol açtı
Çatıdan düşen kar, otomobilde hasara yol açtı
Çatıdan düşen kar, otomobilde hasara yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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