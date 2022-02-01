Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haberler
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Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te bir kişinin, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kişinin, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Şirinevler Mahallesi'ndeki ticaret merkezinde bir iş yerinin önüne çatıdan kar kütlesi düştü.

O sırada binadan çıkan kişi, son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.

Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

AA / Ahmet Özler - Güncel

Şirinevler, Karabük, kar, Güncel, Haber

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