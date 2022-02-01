Çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te bir kişinin, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
KARABÜK (AA) - Karabük'te bir kişinin, çatıdan düşen kar kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Şirinevler Mahallesi'ndeki ticaret merkezinde bir iş yerinin önüne çatıdan kar kütlesi düştü.
O sırada binadan çıkan kişi, son anda kar kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.
Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.