GAZİANTEP (İHA) - Çatıdan düşen kar kütlesi yaşlı adamı hayattan kopardı

Çatıdan düşen kar kütlesi marketin tentesini devirdi, altında kalan yaşlı adam öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te yoğun kar yağışı sonrası binanın çatısında bulunan kar kütlesi bir marketin tentesinin üzerine düşerek tenteyi devirdi. O esnada markete girmek isterken çöken tentenin altında kalan yaşlı adam hayatını.

Olay, dün öğle saatlerinde Şehitkamil ilçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 80 yaşındaki Ahmet Demirkıran öğle saatlerinde alışveriş için bir markete gitti. Yaşlı adam, markete girmek üzereyken market üzerindeki binanın çatısında bulunan kar kütlesi marketin tentesini devirdi. Bu esnada tentenin altında bulunan yaşlı adam kar kütlesi ile devrilen tentenin altında kalarak ağır yaralandı.

Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kütlenin altında kalarak ağır yaralanan 2 çocuk babası yaşlı adam, olay sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından önce özel bir hastaneye, sonra da 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz adam, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ahmet Demirkıran'ın cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.