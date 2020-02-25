Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu
Haberler » Güncel » Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu - Haber

Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

KARS'ın Sarıkamıs ilçesinde iş merkezinin çatısından düşen tonlarca kar kütlesi, paniğe neden oldu.

25.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:49
Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

KARS'ın Sarıkamıs ilçesinde iş merkezinin çatısından düşen tonlarca kar kütlesi, paniğe neden oldu.

Belediyesi'ne ait 2 katlı iş merkezinin çatısında biriken tonlarca kar, havanın ısınmasıyla birlikte, kayarak düştü. Bu sırada çevre sakinleri büyük panik yaşadı. O anlar ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, düşen karın, yolun karşı tarafından bulunan iş yerlerine de dolduğu gözlendi. 


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler