Çatıdan düşen kar kütlesi korkuttu

25.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:49

KARS'ın Sarıkamıs ilçesinde iş merkezinin çatısından düşen tonlarca kar kütlesi, paniğe neden oldu.

Sarıkamış Belediyesi'ne ait 2 katlı iş merkezinin çatısında biriken tonlarca kar, havanın ısınmasıyla birlikte, kayarak düştü. Bu sırada çevre sakinleri büyük panik yaşadı. O anlar ise cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, düşen karın, yolun karşı tarafından bulunan iş yerlerine de dolduğu gözlendi.

Kaynak: DHA