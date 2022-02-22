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Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

Yozgat'ta bir binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta bir binanın çatısından düşen kar kütlesi nedeniyle 2 otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Erdoğan Akdağ Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda 2 otomobilde maddi hasar oluştu.

Sabah kalktığında otomobilinin zarar gördüğünü gören Kamil Yılmaz, akşam işten geldiğinde arabasını evinin önüne koyduğunu ve sabah kalktığında arabasının hasar gördüğünü söyledi. - YOZGAT

Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Yozgat, Akdağ, kar, Yerel, Haberler

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