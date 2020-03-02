Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binanın çatısından üzerilerine kar kütlesi düşen 3 araçta hasar meydana geldi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binanın çatısından üzerilerine kar kütlesi düşen 3 araçta hasar meydana geldi.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki İbadullah Camisi yanında bulunan 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, çatıdaki demir korkuluğun kırılmasıyla park halindeki 3 aracın üzerine düştü.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçlar hasar gördü.
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.
Kaynak: AA