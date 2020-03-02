Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi
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Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir binanın çatısından üzerilerine kar kütlesi düşen 3 araçta hasar meydana geldi.

02.03.2020 21:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 21:50
Çatıdan düşen kar kütlesi araçlara zarar verdi

'in ilçesinde bir binanın çatısından üzerilerine kar kütlesi düşen 3 araçta hasar meydana geldi.

'ndeki İbadullah Camisi yanında bulunan 7 katlı binanın çatısında biriken kar kütlesi, çatıdaki demir korkuluğun kırılmasıyla park halindeki 3 aracın üzerine düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda araçlar hasar gördü.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: AA

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