Çatıdan düşen kar kütlesi aracı kullanılamaz hale getirdi
Haberler » Güncel » Çatıdan düşen kar kütlesi aracı kullanılamaz hale getirdi - Haber

Çatıdan düşen kar kütlesi aracı kullanılamaz hale getirdi

Kütahya'da bir apartmanın çatı katında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtulurken, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.

07.01.2020 14:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:33
Çatıdan düşen kar kütlesi aracı kullanılamaz hale getirdi

'da bir apartmanın çatı katında biriken kar kütlesinin düşmesi sonucu yoldan geçen vatandaşlar son anda kurtulurken, bir araç ise kullanılamaz hale geldi.


Olay, Cedit Mahallesi Caddesi'nin arka kısmında meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, 6 katlı bir apartmanın çatısında biriken kar kütlesi, vatandaşlar yoldan geçerken büyük bir gürültüyle düştü. Yoldan geçen vatandaşların son anda kurtulduğu olayda yaralanan olmazken, bir vatandaşa ait araç ise kullanılamaz hale geldi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler