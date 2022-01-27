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Çatıdan düşen kar kütleleri korkuttu

Demirören Haber Ajansı, Aziz Önal - Güncel
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Çatıdan düşen kar kütleleri korkuttu

BİNGÖL'de bir binanın çatısında biriken kar, yağmurla birlikte düştü.

BİNGÖL'de bir binanın çatısında biriken Kar, yağmurla birlikte düştü. Paniğe neden olan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesi'nde 4 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, yağan yağmurla birlikte gevşeyip, aralıklarla aşağı düştü. Bu sırada 4 iş yerinin balkonları ile klimaları zarar gördü. Binanın yakınında bulunan 2 kişi, panik yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.


Çatıdan düşen kar kütleleri korkuttu

Çatıdan düşen kar kütleleri korkuttu

Çatıdan düşen kar kütleleri korkuttu

Çatıdan düşen kar kütleleri korkuttu

Demirören Haber Ajansı / Aziz Önal - Güncel

kar, Güncel, Haber

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