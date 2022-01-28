Çatıdan düşen kar kütleleri 4 işyerinin dış balkonunu yerle bir etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatıdan düşen kar kütleleri 4 işyerinin dış balkonunu yerle bir etti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Çatıdan düşen kar kütleleri 4 işyerinin dış balkonunu yerle bir etti

Bingöl'de çatıdan düşen kar kütleleri, 4 işyerinin dış balkonunu yerle bir etti.

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'de çatıdan düşen kar kütleleri, 4 işyerinin dış balkonunu yerle bir etti. Bir dış balkonun yıkılma anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 4 katlı bir binanın çatısında biriken kar kütleleri biranda düşmeye başladı. Binanın girişinde bulunan 4 iş yerine ait dış balkonlar kar kütlelerinin düşmesiyle yerle bir olurken, müşterilerin içeride olmaması büyük bir facianın önüne geçti. Bir işyerinin yıkılma anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İşyerinde hasar meydana gelen Abdullah Caf, "Allah şükür dış balkon kısmına gelmeden elemanlarımız son anda kurtulmuşlar. Tek tesellimiz içeride müşterilerin olmamasıydı. Tek ricamız belediyenin diğer insanların mağdur olmaması için bir önlem alması. Cana geleceğine mala gelsin diyoruz" dedi. - BİNGÖL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Recep Tayyip Erdoğan, Bingöl, kar, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title