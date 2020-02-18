Çatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı
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Çatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı

Van'da tek katlı evin çatısında biriken kar yığınının giriş kısmına düşmesi sonucu içeride mahsur kalan vatandaş kurtarıldı.

18.02.2020 11:53 | Son Güncelleme: 18.02.2020 11:55
Çatıdan düşen kar içeride mahsur bıraktı

'da tek katlı evin çatısında biriken kar yığınının giriş kısmına düşmesi sonucu içeride mahsur kalan vatandaş kurtarıldı.


Kentte 1 metreyi bulan kar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dün akşam saat 22.00 sıralarında Cevdetpaşa Mahallesi 2636 Sokak üzerindeki bir evin çatısındaki kar kütlesi büyük bir gürültüyle düştü. Olaya anında müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, evin çatısında biriken karın antreye düşmesi sonucu içeride mahsur kalan şahsı kurtardı. Evde hasar meydana gelirken, vatandaş ise olayı yara almadan atlattı. - VAN

Kaynak: İHA
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