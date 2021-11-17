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Çatıdan düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatıdan düşen işçi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın önündeki çatının üzerinde panelleri yerleştiren işçi beton zemine düşerek yaralandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartmanın önündeki çatının üzerinde panelleri yerleştiren İşçi beton zemine düşerek yaralandı.

Olay Girne Mahallesi, Girne Caddesi üzerindeki bir apartmanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatının üzerindeki gölgelik panellerini monte eden bir işçi, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metrelik yükseklikten beton zemine düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri düşme sonucu yaralanan işçiyi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN

Çatıdan düşen işçi yaralandı

Çatıdan düşen işçi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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