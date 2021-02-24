Çatıdan düşen işçi yaralandı

ADIYAMAN'da, Adnan Ekinci(40), onarımını yaptığı çatı katından düşerek yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi'nde meydana geldi. Adnan Ekinci, tek katlı işyerinin çatısının bakımını yaptığı sırada dengesini kaybederek aşağı düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Ekinci'nin tedavisine başlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı