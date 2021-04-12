ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI
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ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin çatısına çıkan Suriye uyruklu işçi Amir Assaf (32), plastik kaplamanın çökmesiyle beton zemine düşerek ağır yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, iş yerinin çatısına çıkan Suriye uyruklu işçi Amir Assaf (32), plastik kaplamanın çökmesiyle beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay, saat 12.30 sıralarında İnegöl ilçesi, Mahmudiye Mahallesi 7'nci Mobilya Sokak'ta bulunan mobilya imalathanesinde meydana geldi. İş yerinin çatısına çıkan Suriye uyruklu Amir Assaf, burada yürüdüğü sırada plastik kaplamanın çökmesiyle yaklaşık 7 metreden düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Assaf, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının vücudunda kırıklar oluştuğu ve durumunun ağır olduğu bildirildi.

ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI
ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI
ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI
ÇATIDAN DÜŞEN İŞÇİ, AĞIR YARALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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