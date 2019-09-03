Çatıdan düşen inşaat işçisi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıda çalışırken dengesini yitirerek yere düşen işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çatıda çalışırken dengesini yitirerek yere düşen işçi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir binanın çatısını sökmeye çalışan inşaat işçisi Mustafa Turan (53), dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan işçi, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.