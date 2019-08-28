Çatıdan düşen genç kız ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Çatıdan düşen genç kız ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Samsun'da çatıdan düşen genç kız ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

28.08.2019 18:50
Çatıdan düşen genç kız ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı

Samsun'da çatıdan düşen genç kız ambulans helikopter ile hastaneye kaldırıldı.


Olay, Samsun'un Alaçam ilçesinin Terskırık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı yazlık evlerinin camını silen Habibe Dilek (23), bastığı sac kaplamadan yere düştü. Yaralanan genç kız, 112'ye bağlı ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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