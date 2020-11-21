Çatıdan düşen çocuk öldü
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Çatıdan düşen çocuk öldü

21.11.2020 16:44 | Son Güncelleme: 21.11.2020 16:48
Çatıdan düşen çocuk öldü

DÜZCE'de, 5 katlı apartmanın çatısından düşen Suriye uyruklu Ahmadin Affan (14) yaşamını yitirdi.

DÜZCE'de, 5 katlı apartmanın çatısından düşen Suriye uyruklu Ahmadin Affan (14) yaşamını yitirdi.  

Olay, saat 15.00 sıralarında Nusrettin Mahallesi'nde meydana geldi. 5 katlı binanın çatısına çıkan Suriye uyruklu Ahmadin Affan, bilinmeyen nedenle düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekibi, yaptığı ilk müdahalenin ardından Ahmadin Affan'ı Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ahmadin Affan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 

Çocuğun yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Çatıdan düşen çocuk öldü
Çatıdan düşen çocuk öldü
Çatıdan düşen çocuk öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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