Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu (2) - Haberler

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Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu (2)

Demirören Haber Ajansı, Ali Çevikbaş - Güncel
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Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu (2)

'DÜŞER Mİ, DİYE BAKIYORUZ'Isparta'da, iş yeri kapısında içeridekilerle sohbet eden kişinin, çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtulduğu işletmenin sahibi Özgür Tari, yaşananları anlattı.

'DÜŞER Mİ, DİYE BAKIYORUZ'

Isparta'da, iş yeri kapısında içeridekilerle sohbet eden kişinin, çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtulduğu işletmenin sahibi Özgür Tari, yaşananları anlattı. Malzeme satın aldığı toptancısının, dükkandan çıkmak için kapıya yöneldiği sırada sohbete devam ettiğini anlatan Tari, "Toptancımız ile sohbet ediyorduk. Normalde çıkıp gider, durmaz. Şansımıza bir şey sorduk. Tam çıkarken, düştü. Şans eseri bir şey olmadı. Halen düşmeye devam ediyor. Bazen çıkıp, 'Düşer mi' diye bakıyoruz. Bazı zamanlar da başkalarına zarar vermeden düşürmek için yukarı çıkıyoruz. Gelen geçeni durduruyoruz. Dikkat ediyoruz. Bu zamana kadar kimsenin başına bir şey geldi" dedi.Öte yandan iş yerinin bulunduğu caddede bina çatılarındaki kar kütleleri ile buz sarkıtlarının düşme tehlikesi devam ediyor. Kaldırımda yürüdükleri sırada çatıdan düşen kar kütlesinden yine saniyelerle kurtulanlar oldu. Kar kütlesinin düşmesinin ardından yoldan geçenler şaşkınlık yaşarken, bu anlar ise kameraya yansıdı.


Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu (2)

Çatıdan düşen buz sarkıtından bir adımla kurtuldu (2)

Demirören Haber Ajansı / Ali Çevikbaş - Güncel

Isparta, kar, Güncel, Haberler

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