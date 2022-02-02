Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular
AA, Ahmet Özler - Güncel
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Karabük'te iki kişinin, çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
KARABÜK (AA) - Karabük'te iki kişinin, çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Şirinevler Mahallesi'ndeki ticaret merkezinde bir iş yerinin önüne çatıdan buz kütlesi düştü.
O sırada iş yerinin önünden geçen iki kişi, son anda buz kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.
İş yerinin güvenlik kamerası, yaşananları saniye saniye kaydetti.
AA / Ahmet Özler - Güncel