Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular - Haberler
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Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

AA, Ahmet Özler - Güncel
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Çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldular

Karabük'te iki kişinin, çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te iki kişinin, çatıdan düşen buz kütlesinin altında kalmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şirinevler Mahallesi'ndeki ticaret merkezinde bir iş yerinin önüne çatıdan buz kütlesi düştü.

O sırada iş yerinin önünden geçen iki kişi, son anda buz kütlesinin altında kalmaktan kurtuldu.

İş yerinin güvenlik kamerası, yaşananları saniye saniye kaydetti.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Şirinevler, Karabük, Güncel, Haber

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