ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

BOLU'da, 2 kişi, bir binanın çatısından düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

BOLU (DHA) - BOLU'da, 2 kişi, bir binanın çatısından düşen buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası yansıdı.

Bolu'da, 2 hafta boyunca aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk havanın ardından, sıcaklıklar artmaya başladı. Hava sıcaklığının yükselmesiyle bugün öğle saatlerinde İzzet Baysal Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısındaki buz kütleleri yere düştü. Bu sırada yolda yürüyen 2 kişi, buz kütlelerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Buz kütlelerinin düşmesi ve 2 kişinin saniyelerle kurtulması, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, esnafın seslerin ardından dışarıya çıkması ve yoldan geçen diğer kişilerin çatıya bakması da yer aldı.

Olayın şahidi esnaf Zafer Madyar, hava sıcaklığının yükselmesiyle çatı oluklarında oluşan buzların düşmeye başladığını söyledi.

ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

ÇATIDAN DÜŞEN BUZ KÜTLELERİNDEN SANİYELERLE KURTULDULAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Bolu, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title