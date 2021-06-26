Çatıdan düşen 2 kişi ağır yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısından düşen 2 kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 3 katlı apartmanın çatısından düşen 2 kişi ağır yaralandı.

Doktor Kenan Yılmaz Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanda yaşayan Selahattin Akçan (54), tadilat için komşusu Musa Kukul (35) ile çatıya çıktı.

Akçan ve Kukul, yalıtım malzemesi döşedikleri sırada çatıdan beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Yaralılardan Akçan sağlık ekiplerince kentteki bir özel hastaneye, Kukul ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek