Çatıdan çinko kaplama çalan zanlı yakalandı
AA, Bekir Ömer Fansa - Güncel
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Adana'da bir evin çatısındaki çinko kaplamaları çalan zanlı yakalandı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da bir evin çatısındaki çinko kaplamaları çalan zanlı yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan İlçesi Gölbaşı Mahallesi'nde ikamet eden İ.D'ye ait buğday tarlası içerisinde tek katlı evin çatısını oluşturan çinko malzemelerin çalınması üzerine araştırma başlattı.
Ekipler, güvenlik kameralarının kaydından hırsızlığı M.B'nin yaptığını belirledi.
Açık cezaevinden izinli çıktığı belirlenen zanlı operasyonla yakalandı.
AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel