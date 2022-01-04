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Çatıdan atlamak isteyen genç son anda kurtarıldı

Çatıdan atlamak isteyen genç son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde eşinin çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla çatıya çıkan ve atlamak üzere olan genci, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş son anda yaptığı hamle ile kurtardı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde eşinin çocuklarını kendisine göstermediği iddiasıyla çatıya çıkan ve atlamak üzere olan genci, Aydın Ülkü Ocakları İl Başkanı Hakan Karakuş son anda yaptığı hamle ile kurtardı.

Olay, Efeler ilçesi Atatürk Kent Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinin kendisine çocuklarını göstermediğini iddia eden H.T., intihar etmek için çatıya çıktı. Çatıdan aşağıya atlamaya çalışan H.T., çocuklarının getirilmesini istedi. Polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre uğraş verdi. O esnada olayın gerçekleştiği yerde Ülkü Ocakları İl Başkanlığı hizmet binasında bulunan Aydın İl Başkanı Hakan Karakuş da genci ikna etmeye çalıştı. Etrafta toplanan vatandaşlar gencin atlamaması için bağırırken, gencin dikkatinin dağılmasını fırsat bilen Başkan Karakuş, hızlıca üzerine atlayarak H.T.'yi kurtardı. H.T.'nin kurtarılmasına sevinen vatandaşlar, alkışla karşılık verdi. Kurtarılan H.T. kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

(Uğur Eser/ İHA)

Çatıdan atlamak isteyen genç son anda kurtarıldı

Çatıdan atlamak isteyen genç son anda kurtarıldı

Çatıdan atlamak isteyen genç son anda kurtarıldı

Çatıdan atlamak isteyen genç son anda kurtarıldı

Çatıdan atlamak isteyen genç son anda kurtarıldı

Çatıdan atlamak isteyen genç son anda kurtarıldı

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