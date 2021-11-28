Çatıdan ateşledikleri havai fişek yanlarına düşünce çil yavrusu gibi dağıldılar - Haberler
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Çatıdan ateşledikleri havai fişek yanlarına düşünce çil yavrusu gibi dağıldılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Çatıdan ateşledikleri havai fişek yanlarına düşünce çil yavrusu gibi dağıldılar

Antalya'da bir grup gencin, apartmanın çatısından gökyüzüne fırlattıkları havai fişeklerden biri hemen yanı başlarına düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da bir grup gencin, apartmanın çatısından gökyüzüne fırlattıkları havai fişeklerden biri hemen yanı başlarına düşünce ortaya ilginç görüntüler çıktı. Havai fişeğin çatıya düşme anı ve bunu fark eden gençlerin, etrafa çil yavrusu gibi kaçışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir grup genç apartman çatısına çıkarak havaya havai fişek fırlatmaya başladı. Bu sırada havai fişeklerden birisi yan giderek çatıya düştü. Tehlikeli eğlence yapan gençler, havai fişeğin yanlarına düştüğünü görünce etrafa kaçışmaya başladı.

Havai fişeğin çatıya düşme anı ve bunu fark eden gençlerin, etrafa çil yavrusu gibi kaçışmaları cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Çatıdan ateşledikleri havai fişek yanlarına düşünce çil yavrusu gibi dağıldılar

Çatıdan ateşledikleri havai fişek yanlarına düşünce çil yavrusu gibi dağıldılar

Çatıdan ateşledikleri havai fişek yanlarına düşünce çil yavrusu gibi dağıldılar

Çatıdan ateşledikleri havai fişek yanlarına düşünce çil yavrusu gibi dağıldılar

Çatıdan ateşledikleri havai fişek yanlarına düşünce çil yavrusu gibi dağıldılar

Çatıdan ateşledikleri havai fişek yanlarına düşünce çil yavrusu gibi dağıldılar

Çatıdan ateşledikleri havai fişek yanlarına düşünce çil yavrusu gibi dağıldılar

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