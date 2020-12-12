Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti
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Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti

12.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 10:13
Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti

AFYONKARAHİSAR'da devriye gezen mahalle bekçileri, çatısında çıkan yangını fark ettikleri binaya girip, yabancı uyruklu 2 aileden 18 kişiyi, uyandırarak, tahliye etti.

AFYONKARAHİSAR'da devriye gezen mahalle bekçileri, çatısında çıkan yangını fark ettikleri binaya girip, yabancı uyruklu 2 aileden 18 kişiyi, uyandırarak, tahliye etti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Basın Caddesi'nde devriye görevi yapan mahalle bekçileri, Takman Apartmanı'nın çatısından duman yükseldiğini gördü. İlk olarak polis merkezi ile itfaiye ekiplerine bilgi veren bekçiler, ardından apartmana girip, yabancı uyruklu 2 aileyi kapı zillerine basarak uyandırdı. Bekçiler, 18 kişiyi binadan tahliye ederken, yangın gelen itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.19 yaşındaki Ali Abdul zade, "Bekçiler çok çabuk geldi. Haber verdi bize, emek çektiler, zarar falan görmedik. Yangından korktuk, annem vardı hasta, çocuklar vardı bizim yanımızda, onlar da korktu. Bekçiler, bizimle birlikte çocukları aşağı indirdi. Bize çok güzel yardım ettiler" dedi.


Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti
Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti
Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti
Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti
Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti
Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER

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