Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı
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Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir evin çatısında çıkan yangın köylülere adeta korku dolu anlar yaşattı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı bir evin çatısında çıkan yangın köylülere adeta korku dolu anlar yaşattı. Çıkan yangın köylülerin ve itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Yangın, Şuhut ilçesine bağlı Kavaklı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kavaklı köyünde ikamet eden Hüseyin Develi'ye ait evin çatısında henüz nedeni belli olmayan bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangını gören köylüler durumu acil bir şekilde itfaiye ekiplerine bildirdi. Durumu öğrenen ekiplerinin yoğun mücadelesi sonucunda söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldi. - AFYONKARAHİSAR

Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı
Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı
Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı
Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı
Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı
Çatıdaki yangın köylülere korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 12:43:54. #1.14#
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