ÇATIDAKİ OLUĞU TAMİR EDERKEN DÜŞÜP, ÖLDÜ
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ÇATIDAKİ OLUĞU TAMİR EDERKEN DÜŞÜP, ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da, yaşadığı 4 katlı apartmanın çatısında oluk tamir ettiği sırada dengesini kaybedip düşen Dursun Gülen (50), hayatını kaybetti.

BOLU'da, yaşadığı 4 katlı apartmanın çatısında oluk tamir ettiği sırada dengesini kaybedip düşen Dursun Gülen (50), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Çıkınlar Mahallesi İkmal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 4 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar apartmanın girişinde kanlar içinde hareketsiz yatan birinin olduğunu fark etti. Vatandaşlar yerde yatan kişinin apartmanın 3'üncü katında oturan komşuları Dursun Gülen olduğunu gördü. Durum 112 Acil ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Bolu Belediyesi'nde aşçı olarak çalışan Dursun Gülen'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Gülen'in durumunu öğrenerek olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Apartmanın çatı kısmındaki oluğu tamir etmek istediği sırada düştüğü tahmin edilen Gülen'in cenazesi Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇATIDAKİ OLUĞU TAMİR EDERKEN DÜŞÜP, ÖLDÜ
ÇATIDAKİ OLUĞU TAMİR EDERKEN DÜŞÜP, ÖLDÜ
ÇATIDAKİ OLUĞU TAMİR EDERKEN DÜŞÜP, ÖLDÜ
ÇATIDAKİ OLUĞU TAMİR EDERKEN DÜŞÜP, ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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