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Çatıdaki kediyi, İtfaiye kurtardı

Çatıdaki kediyi, İtfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde bir apartmanın çatısına çıkan ancak geri inemeyen kedi itfaiye ekiplerinin yardımıyla aşağı indirildi.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir apartmanın çatısına çıkan ancak geri inemeyen kedi itfaiye ekiplerinin yardımıyla aşağı indirildi.

Olay, sabah saatlerinde Emek Mahallesi İnci sokakta bulunan bir apartmanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çatıya çıkan kedinin miyavlama seslerini duyup fark eden ve aşağıya inemediğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ekipleri, çatıya çıkarak mahsur kalan kediyi kurtardı.

Kedinin miyavlama seslerini duyduklarını söyleyen mahalle sakinleri, "Çatının uç kısımlarında gezindiği için kendimiz müdahale edemedik. Kedinin kendisi de inişi bulamayınca itfaiyeye durumu bildirdik. Sağ olsunlar hemen gelip müdahale ettiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dediler. - MUĞLA

Çatıdaki kediyi, İtfaiye kurtardı

Çatıdaki kediyi, İtfaiye kurtardı

Çatıdaki kediyi, İtfaiye kurtardı

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