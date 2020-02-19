Çatıdaki karı temizlerken az daha canından oluyordu
Haberler » 3. Sayfa » Çatıdaki karı temizlerken az daha canından oluyordu - Haberler

Çatıdaki karı temizlerken az daha canından oluyordu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çatıyı temizlemeye çalışan bir kişi, kar kütlesiyle birlikte yere düştü.

19.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:52
Çatıdaki karı temizlerken az daha canından oluyordu

'nin ilçesinde çatıyı temizlemeye çalışan bir kişi, kar kütlesiyle birlikte yere düştü.


Yüksekova ilçesinde etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, kar kalınlığı ise bir metreyi buldu. İlçenin Gürdere köyünde ikamet eden Vedat Özgenç, çalıştığı süt fabrikasının çatısında biriken karı temizlerken az daha canından oluyordu. Çatıdaki kar kütlesinin birden kaymasıyla dengesini kaybeden Özgenç, kendisini yerde buldu. Kar yığını arasında zor anlar yaşayan Özgenç, daha sonra arkadaşları tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler