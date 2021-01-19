Çatıdaki kar, şelale gibi aktı (2)

GÖRÜNTÜYÜ ÇEKEN KİŞİ UYARDI: DİKKATLİ OLUNSUN

Bitlis'te, 2 katlı binanın çatısında biriken ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar kütlesinin şelale gibi caddeye aktığı anı cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen İsmail Burhan, yaşananları anlatıp, uyarılarda bulundu. Telefonu ile uğraşırken olayın meydana geldiğini belirten Burhan, "Bitlis'te kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Çatılarda biriken karlar, havanın yumuşaması ile düşmeye başladı. Daha önceki yıllarda çatıdan düşen karlardan dolayı ölen vatandaşlarımız var. Bu konuda vatandaşlarımız dikkatli olsunlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ