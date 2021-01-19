Çatıdaki kar şelale gibi aktı
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Çatıdaki kar şelale gibi aktı

19.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 19.01.2021 14:14
Çatıdaki kar şelale gibi aktı

BİTLİS'te iki katlı binanın çatısında biriken ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar kütlesi şelale gibi caddeye aktı.

BİTLİS'te iki katlı binanın çatısında biriken ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar kütlesi şelale gibi caddeye aktı. Saniye saniye görüntülenen olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bitlis kent merkezinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, zaman zaman tehlikeli anların da yaşanmasına neden oluyor.  Bugün saat 12.00 sıralarında kent merkezindeki Kazım Dirik Caddesinde meydana olayda Bitlis Kalesi'nin hemen altında bulunan gözlükçü ve kuyumcu dükkanlarının bulunduğu 2 katlı binanın çatısında biriken ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar kütleleri, metal çatıdan koparak adeta bir şelale gibi yola akmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen kimsenin olmaması olası bir faciayı engellerken, bu anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Yetkililer, kar yağışı sonrası özellikle çatılarda biriken karların oluşturabileceği tehlikeler konusunda vatandaşları uyardı. 

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -


Çatıdaki kar şelale gibi aktı
Çatıdaki kar şelale gibi aktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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