23.09.2019 10:12

Çatıdaki ipe ayağı takılan martıyı kurtarma operasyonu kamerada

Mahsur kalan martıyı itfaiye merdiven uzatarak kurtardı

İSTANBUL - Pendik'te çatıda bulanan ipe ayağı sıkışan martıyı gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Çırpınan martıyı itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtarırken, kurtarma operasyonu kameraya yansıdı.

Pendik Kavakpınar Mahallesi'nde vatandaşlar çatıda ipe ayağı takılan ve çırpınan martıyı fark etti . Vatandaşlar martıyı kurtaramayınca olay yerine itfaiye çağırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Çatıya merdivne uzatan itfaiye ekipleri çırpınan martıyı kurtardı. O anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA