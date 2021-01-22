Çatıdaki çorabın içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı
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Çatıdaki çorabın içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

22.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:07
Çatıdaki çorabın içine saklanmış uyuşturucu ele geçirildi; 2 gözaltı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonunda evin çatısında çorabın içine konulmuş eroin ele geçirildi, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği operasyonunda evin çatısında çorabın içine konulmuş eroin ele geçirildi, biri kadın 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve satışının yapıldığını belirledi. Ev sahiplerini teknik ve fiziki takibe alan polis, şüphelilerin uyuşturucuları çatıya sakladığını ve müşterilerine de buradan alarak sattıklarını tespit etti. Eve operasyon düzenleyen polis, çatı katında çorap içine konulmuş satışı hazır 150 gram eroin ele geçirdi. Ev sahibi biri kadın 2 şüpheli gözaltına alınarak, haklarında soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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