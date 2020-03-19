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Samsun, Bafra, Yerel

Çatıda yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Çatıda yürekleri ağza getiren anlar kamerada 5 katlı binanın çatısında güvenlik önlemi olmadan tamir yaptı Samsun'un Bafra ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatı katında yağmur suyu giderini tamir eden adam yürekleri ağza getirdi.

19.03.2020 18:01 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:03
Çatıda yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Çatıda yürekleri ağza getiren anlar kamerada

5 katlı binanın çatısında güvenlik önlemi olmadan tamir yaptı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan 5 katlı binanın çatı katında yağmur suyu giderini tamir eden adam yürekleri ağza getirdi.

İsmet Paşa Mahallesi'nde 5 katlı bir apartmanın çatı katına çıkan bir vatandaş metrelerce yüksekte yağmur altında canını hiçe sayarak tıkanan çatı gider borusunu tamir etti. Sağanak yağmur altında çatının ucunda kafa üstü sarkarak gider borusunu tamir eden vatandaş, sarktığı yerden güçlükle emekleyerek geri çıktı.

Yüreklerin ağza geldiği anı bir vatandaş cep telefonu ile kayda aldı.

Çatıda yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Çatıda yürekleri ağza getiren anlar kamerada

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