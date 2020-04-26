Çatıda tamir yaparken düştü, 2 gün sonra öldü
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İnegöl, Güncel, Haber

Çatıda tamir yaparken düştü, 2 gün sonra öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tek katlı evin çatısından düşerek ağır yaralanan Mehmet Cinci (53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

26.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:28
Çatıda tamir yaparken düştü, 2 gün sonra öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde tek katlı evin çatısından düşerek ağır yaralanan Mehmet Cinci (53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, geçen cuma günü İnegöl'e bağlı kırsal Dipsizgöl Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Cinci (53), tek katlı evinin çatısına çıkarak kiremitleri onarmak istedi. Ancak çatıdaki çökme nedeniyle dengesini kaybeden Cinci, yere düştü. Olayı gören komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Cinci, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırarak, tedavi altına aldı. 2 gündür yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Cinci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.


Kaynak: DHA

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