Çatıda Sıkışan Kediyi Kurtararak Evinde Misafir Etti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden Zafer Dara, evinin çatısında sıkışan kediyi kurtararak misafir etti.

Gelen sesler sonrası çatıya çıkan Dara, bir kedinin tahtalar arasında sıkıştığını fark etti. Kediyi sıkıştığı yerden kurtararak eve alan Dara, süt vererek karnını doyurdu. Dara, "Çatıdan iki üç gündür sesler geliyordu. Bu sabah annemin ikazı üzerine çatıyı kontrol etti. Kedi, tahtalar arasında sıkışmış bir halde duruyordu. Kediyi çıkarttım. Çok aç ve bitkin bir haldeydi. Hemen arabamla veterinere götürdüm. İlaç tedavisi uygulandı. Daha sonra tekrardan kediyi alarak eve getirdim. Şimdi evimin en güzel, en sıcak yerini ona açtım. İyileşene kadar gözüm gibi bakacağım. Umarım sağlığına kavuşur ve doğal ortama gider" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA