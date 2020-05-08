Çatıda pet şişe ve yastıkla şampiyonluğa hazırlık
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çatıda pet şişe ve yastıkla şampiyonluğa hazırlık

Çatıda pet şişe ve yastıkla şampiyonluğa hazırlık
08.05.2020 11:00 | Son Güncelleme: 08.05.2020 11:01

Korona virüs pandemisi süresince spor salonlarının kapalı olması nedeniyle Avrupa da derecesi bulunan Muay Thai sporcusu Ömer Faruk, Şerife Naz ve Muhammet Öksüz kardeşler evlerinin çatısında içi su dolu pet şişe ve yastıklarla antrenmanlarını sürdürüyorlar.

Korona virüs pandemisi süresince spor salonlarının kapalı olması nedeniyle Avrupa da derecesi bulunan Muay Thai sporcusu Ömer Faruk, Şerife Naz ve Muhammet Öksüz kardeşler evlerinin çatısında içi su dolu pet şişe ve yastıklarla antrenmanlarını sürdürüyorlar. Ev çatısında şampiyonluğa hazırlanan sporcular antrenmanlarını bir gün bile aksatmıyor.

Manisa'da Şehzadeler Muay Thai Spor Merkezi sporcuları, salonların ve okulların kapalı olması nedeniyle antrenmanlarını evlerinde sürdürüyor. Muay Thai Antrenörü Ediz Barış'ın programlarına uygun şekilde antrenman yapan sporcular, gelecek şampiyonluklara hazırlanıyor. Avrupa Kupası dereceleri bulunan Ömer Faruk, Şerife Naz ve Muhammet Öksüz kardeşler de evlerinin çatısında antrenman yapıyor. Korona virüs salgını sebebiyle spora engel koymayan Öksüz kardeşler, her gün düzenli olarak evlerinin çatısına çıkarak önce ısınmalarını yapıyor. Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Şehzadeler Muay Thai Spor Merkezi tarafından kendilerine sağlanan eldiven ve lapaları kullanan sporcular bununla da yetinmedi. Evlerindeki malzemelerle çatı katını adeta spor salonuna dönüştüren Öksüz kardeşler, yastık, içi su dolu pet şişe, merdiven gibi malzemeleri de kullanarak antrenmanlarından geri kalmıyor. Ev imkanlarıyla şampiyonluklara hazırlanan Öksüz kardeşlerin ilk hedefi milli takıma girmek.

Çocukların evde kaldıkları için böyle bir yöntem geliştirdiklerini belirten baba Hasan Öksüz, "Çocuklarımız virüsten dolayı evde kaldıkları için biz de çatıda böyle bir yöntem bulduk. Tüm gençlere de evde spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Çocuklarımız hem evde kalıp hem de sporlarını yapabiliyorlar" dedi.

ÖMER FARUK: "YARIN MÜSABAKALAR BAŞLASA ŞAMPİYON OLABİLECEK GÜÇTEYİZ"

Avrupa Kupası 3.'lüğü bulunan Muay Thai sporcusu Ömer Faruk Öksüz, idmanların başarılı gittiğini ve şampiyon olabilecek güçte olduklarını belirterek, "Burada lapa dövüyoruz, merdiven yapıyoruz. Korona virüsünden dolayı evde antrenman yapıyoruz. Pet şişeleri astık, merdiveni yere koyduk, hocalarımız da lapalarımızı verdi. Kendimizi fit tutuyoruz. Antrenmanlarımızı çatıda yapıyoruz. Antrenmanlarımız da güzel gidiyor. Yarın müsabakalar başlasa şampiyon olabilecek güçteyiz. Hedefimiz de milli takıma girmek" diye konuştu.

Her gün düzenli olarak antrenman yaptıklarını dile getiren Şerife Naz Öksüz de çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini ifade etti.

EDİZ BARIŞ: "ANTRENMAN PROGRAMLARINI ONLİNE OLARAK TAKİP EDİYORUZ"

Sporculara evde antrenman yapabilmeleri için gerekli desteği sağladığından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür eden Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli aynı zamanda da Muay Thai Federasyonu Antrenörü Ediz Barış, "Sporcularımızı 2'ye ayırdık. Performans sporcuları ve normal eğitim gören sporcular olmak üzere. Performans sporcularımızın her birine darbe yastıklarını ve atlama iplerini dağıttık. Velilerimize de bunların nasıl kullanacağını öğrettik. Antrenman programlarını online olarak takip ediyoruz. Velilerimiz de öğrencilerimize lapa tutarak yardımcı oluyor. Evdeki malzemelerle antrenmanların nasıl yapılacağını anlattık. 117 sporcumuzun 80'i antrenmanlarını video olarak bize gönderiyor. Bazen biz de online olarak bağlanıp egzersizleri beraber yapıyoruz. Mental egzersizler yaptırtıyoruz. Sportif bir video atıp değerlendirmelerini istiyoruz. Doğru cevap verenleri de ödüllendiriyoruz" şeklinde konuştu.

"FİZİKSEL GELİŞİMLERİNİ DE TAKİP EDİYORUZ"

Sporcuların fiziksel gelişimlerini de takip ettiklerini sözlerine ekleyen Barış, "Antrenmanlar güzel gidiyor. Vücutlarını da dinç tutuyor öğrencilerimiz. Velilerimizin izni olduğu sürece sosyal mesafeyi de koruyarak öğrencilerimizi ziyaret ediyoruz. Fiziksel gelişimlerini de takip ediyoruz. Yaptığımız egzersizlerle öğrencilerimiz diriler, ancak evde kaldıkları için iriler. İnşallah salonları da açılırsa bu sefer de deli bir nesille karşı karşıya gelmeyiz. Diri, iri ama deli bir nesil olmaz. Bunun yaşanmaması için bütün egzersizlerimiz, mental antrenmanlarımızı, yapabileceğimiz sosyal aktivitelerimizi devam ettiriyoruz" açıklamasını yaptı.

Pandemi sonrası spor salonlarının açılması durumuna hazırlıklı olduklarını vurgulayan Barış, "Pandemi sonrası için salonumuzu hazırladık. Önceden 1.5 metre arayla bulunan darbe torbalarımızı 3'er metre arayla hazırladık. Her bir sporcunun arasında 3 metre olacak şekilde ayarladık. Bakanlığımız nasıl öngörürse tüm bunlara hazırlıklı olacağız" ifadelerini kullandı.

(Aykut Yeniçağ - Ersan Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haberler
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada! Haberler
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Son dakika: Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında bomba paniği! Personel tahliye edildi
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
Kanyon AVM 11 Mayıs'ta kapılarını açıyor
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi
13 yaşındaki kızı taciz edip kaçırmaya çalışan 3 şüpheli, mahalleli tarafından dövülerek polise teslim edildi
'Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok' diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
"Fenerbahçe başkanlığı gibi bir düşüncem yok" diyen Acun, kulüp satın almak istiyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
Ücretsiz izne çıkarılanlara yapılacak destek ödemeleri bugün başlıyor
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü
İstanbul, sahur vakti korkuyu yaşadı! İstinat duvarı çığlıkların arasında çöktü
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Muğla'da boğazına salatalık kaçan 8 aylık bebek hayatını kaybetti
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 8 Mayıs 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, İngiltere Premier Ligi'nde yılın en iyi 11'ine seçildi
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak...
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
BDDK'dan manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yeni yönetmelik: Döviz manipülatörlerine ceza kesilecek
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
PSG, 42 yaşındaki Formiga'yla yeni sözleşme imzaladı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Deneyimli iş insanı Cemal Eğin, Ahmet Davutoğlu'nun partisinde görev aldı
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Bayern Münih'in eski golcüsü Miroslav Klose, antrenör olarak kulübe geri döndü
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti
Suriye uyruklu şahıs, Kabataş'ta denize atlayarak intihar etti
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
ABD'de yayılan koronavirüsün New York kaynaklı olduğu tespit edildi
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Ibrahimovic'in eski takım arkadaşı Ciani: Ibrahimovic, Cavani'den nefret ederdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Pınar Altuğ Safiye Soyman Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Arda Turan Fatih Terim Loris Karius Nenad Bjelica
Daha Fazla Karar Mayıs Kadın Sabah
Şu an buradasınız: Çatıda pet şişe ve yastıkla şampiyonluğa hazırlık - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 11:55:06. #1.14#
title