Çatıda mahsur kalan vatandaşı itfaiye kurtardı

Diyarbakır'da 14 katlı bir binanın çatı katında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır'da 14 katlı bir binanın çatı katında mahsur kalan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Yenişehir ilçesinin Üçkuyular semtinde 14 katlı bir binanın çatı katında tadilat yapıldığı sırada düşerek sıkışan O.G. adlı vatandaş için gelen ihbarı değerlendirerek kurtarma çalışması başlattı. 14 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan O.G., 54 metrelik merdivenli itfaiye aracının olay yerine intikal edilmesiyle mahsur kaldığı yerden çıkarıldı.

Vücudunun sırt kısmında çeşitli kırıklar oluşan O.G., yapılan kurtarma çalışmasının ardından aşağıya indirilerek tedavi edilmek üzere 112 ambulansıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı