Çatıda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı
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Çatıda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı

Çatıda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan iki kuşu itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin çatısında mahsur kalan iki kuşu itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Asfalt Mahallesi'nde bir evin çatısında mahsur kalan iki kuşu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri, merdiven uzatarak mahsur kalan iki kuşu kurtardı.

Ekipler, kurtardıkları kuşlara biraz su verdikten sonra serbest bıraktı. - ADIYAMAN

Çatıda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı
Çatıda mahsur kalan kuşları itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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