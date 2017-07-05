Çatıda Mahsur Kalan Kırlangıç Kurtarıldı

Sandıklı ilçesinde iki katlı ahşap evin çatısında bulunan su oluğunda ipe dolanan kırlangıç, kuzenlerin haber vermesi üzerine itfaiye tarafından kurtarıldı.



İlçeye bağlı Çay Mahallesi Müslehittin Sokak'ta top oynayan 7 yaşındaki Yiğit Berk Özkan ve teyzesinin kızı 12 yaşındaki Meryem Kozan iki katlı ahşap evin çatısında ipe dolanan kırlangıcı fark etti.



Kuzenler çevredeki vatandaşlardan yardım isteyerek itfaiyeye ulaştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise itfaiye aracının merdiveni ile kırlangıçın bulunduğu çatıya ulaştı.



Kırlangıcın ayağına dolanan ipi bıçakla kesen itfaiye eri daha sonra kırlangıcı aşağı indirdi. Kırlangıçın yaralı olup olmadığını kontrol eden itfaiye eri Yiğit ile birlikte kırlangıcı serbest bırakarak uçurdu.