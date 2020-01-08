Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Adıyaman'ın Besni ilçesi kapalı pazar yerinin çatısında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

08.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.01.2020 11:55
Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

'ın ilçesi kapalı pazar yerinin çatısında mahsur kalan yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Besni Kapalı Pazar yerinde çatıda mahsur kalan kediyi fark eden esnaf durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Besni Belediyesi itfaiye ekibi, merdiven yardımı ile ulaştıkları çatıdan yavru kediyi indirdi.


Çevre sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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