Çatıda Mahsur Kalan Kediyi İtfaiye Kurtardı

- Çatıda mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

MARDİN - Mardin'in Midyat ilçesinde iki katlı bir binanın çatısında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi 815. Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın çatısına çıkan kedi, burada mahsur kaldı. İki gün boyunca inemeyen kediyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, kediyi kurtararak güvenli bölgeye saldı.

Vatandaşlardan Murat Aslan, "Evimizin yanındaki kiralık boş evin çatısında 2-3 gündür kedi miyavlama sesleri geldiğini duyduk. Eve baktığımız zaman evin çatısında, kedinin mahsur kaldığını gördük itfaiye ekiplerine haber verdik. Sağ olsunlar itfaiye ekipleri geldi. Müdahale bulunup kediyi kurtardılar" dedi.

İtfaiye Grup Amiri Tekin Akkurt ise, "Bağlar Mahallesi'nde kiralık boş evde çatıya çıkan kedinin iki gündür mahsur kaldığı ihbarını aldık. Vatandaş haber verir vermez olay yerine gelerek, itfaiye aracının merdiveni ile çatıya çıkıp kediyi kurtardık" diye konuştu.