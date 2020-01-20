Çatıda mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti
Haberler » 3. Sayfa » Çatıda mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti - Haberler

Çatıda mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

20.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:19
Çatıda mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti

Afyonkarahisar'ın ilçesinde bir iş yerinin çatısında mahsur kalan kedi, ekipleri tarafından kurtarıldı.


Vatandaşlar ekiplerine, Köfteciler mevkiinde bulunan iş yerinin çatısında bir kedinin mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Ekipler, ihbar üzerine olay yerine gelerek çalışma başlattı. personeli merdivenle çatıya ulaştı, ancak kedi ilk aşamada biraz korktu. Kedinin korktuğunu hisseden itfaiye eri aşağıdaki arkadaşlarından kedi maması vermesini istedi. Kedi mamasını gören kedinin uysallaşması üzerine itfaiye eri yakaladığı kediyi personel arkadaşlarının yardımı ile aşağıya indirdi. Daha sonra yere inen kedi vatandaşlardan korkarak kaçtı.


Vatandaşlar, kedinin uzun zamandır miyavlama sesi duyduklarını, kendi imkanları ile bir türlü kediyi kurtaramadıklarını itfaiyeden yardım istediklerini belirtti. Vatandaşlar çatıda mahsur kalan kediyi kurtaran itfaiye personellerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

3. Sayfa

Son Dakika Haberleri