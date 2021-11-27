Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kırklareli'nde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesinde 2 katlı bir evinin çatısından kedi sesinin geldiğini duyan ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.
Kedi doğal yaşam alanına bırakıldı. - KIRKLARELİ