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Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çatıda mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kırklareli'nde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli'nde çatıda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesinde 2 katlı bir evinin çatısından kedi sesinin geldiğini duyan ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kediyi bulunduğu yerden kurtardı.

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