Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı'da bir binanın çatısından sarkan ipin ayağına dolanmasıyla çatıda asılı halde mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıAğrı merkezde 4 katlı bir binanın çatısından sarkan ipin ayağına dolanmasıyla uçamayıp, çatıda asılı bir şekilde çırpınan güvercini fark eden...

Çatıda mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı

Ağrı'da bir binanın çatısından sarkan ipin ayağına dolanmasıyla çatıda asılı halde mahsur kalan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Ağrı merkezde 4 katlı bir binanın çatısından sarkan ipin ayağına dolanmasıyla uçamayıp, çatıda asılı bir şekilde çırpınan güvercini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Ağrı Belediyesi itfaiye ekibi personeli, itfaiye merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak güvercini kurtardı.

Güvercinin bulunduğu yerden kurtarılma anını vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. - AĞRI

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et