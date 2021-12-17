Çatıda kiremit aktarırken düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çatıda kiremit aktarırken düştü

Çatıda kiremit aktarırken düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesinde çatıda güvenlik önlemi almadan kiremit aktaran vatandaş dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düşerek yaralandı.

MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Milas ilçesinde çatıda güvenlik önlemi almadan kiremit aktaran vatandaş dengesini kaybetmesi sonucu çatıdan düşerek yaralandı.

Milas Hacıilyas Mahallesi Hurmalı sokakta 62 yaşındaki Ali Yorulmaz isimli vatandaş çatıdaki kiremitleri tamir ederek düştü. Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay erine 112 ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çıtadan kafa üzeri yere düşen vatandaş Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup amirliği ekipleri tarafından sedyeye bağlanarak ambulansa taşındı. - MUĞLA

Çatıda kiremit aktarırken düştü

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu

Tuvaletini yaparken uçurumdan yuvarlandı! Kurtarıldığına ilk sözleri ''Allah razı olsun beni karıma kavuşturdunuz'' oldu

 Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

Kepçe operatörünün feci ölümü! Yardımına koşanlar telefona sarıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title