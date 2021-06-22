Çatıda kenevir serası kurmuşlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çatıda kenevir serası kurmuşlar

Çatıda kenevir serası kurmuşlar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, evin çatı katında Hint kenevirinin yetiştirildiği sera imha edildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda, evin çatı katında Hint kenevirinin yetiştirildiği sera imha edildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, ilçenin Şeyh Sinan Mahallesinde tespit edilen ikamette arama yapıldı.

Aramalar neticesinde ikametin çatı katında oluşturulmuş sera ortamında saksılara ekilmiş vaziyette 17 kök halinde Hint keneviri bitkisi ve bitki yetiştirmede kullanılan farklı ebatlarda 2 kutu sıvı gübre ele geçirildi. İkamette bulunan A.A. yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Çatıda kenevir serası kurmuşlar
Çatıda kenevir serası kurmuşlar
Çatıda kenevir serası kurmuşlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Hülya Avşar Sinan Çetin Hande Erçel Selçuk Tekay
Spor Fatih Terim Okay Yokuşlu Sergen Yalçın Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çatıda kenevir serası kurmuşlar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 12:38:44. #1.14#

title