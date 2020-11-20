Çatıda kalan köpeği, itfaiyeciler kurtardı
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Çatıda kalan köpeği, itfaiyeciler kurtardı

20.11.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:54
Çatıda kalan köpeği, itfaiyeciler kurtardı

ÇANKIRI'da, 5 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, barınağa teslim edildi.

ÇANKIRI'da, 5 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, barınağa teslim edildi.

Olay, öğle saatlerinde, Buğday Pazarı Mahallesi'ndeki Zerafet Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı İkizler Apartmanı'nın çatısında köpeğin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede sokağa gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak, köpeği kurtardı. Köpek, Çankırı Belediye Hayvan Barınağı'na teslim edildi.


Çatıda kalan köpeği, itfaiyeciler kurtardı
Çatıda kalan köpeği, itfaiyeciler kurtardı
Çatıda kalan köpeği, itfaiyeciler kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI

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