Çatıda kalan köpeği, itfaiyeciler kurtardı
20.11.2020 17:50 | Son Güncelleme: 20.11.2020 17:54
ÇANKIRI'da, 5 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, barınağa teslim edildi.
ÇANKIRI'da, 5 katlı apartmanın çatısında mahsur kalan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, barınağa teslim edildi.
Olay, öğle saatlerinde, Buğday Pazarı Mahallesi'ndeki Zerafet Sokak'ta meydana geldi. 5 katlı İkizler Apartmanı'nın çatısında köpeğin mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede sokağa gelen itfaiye ekipleri, çatıya çıkarak, köpeği kurtardı. Köpek, Çankırı Belediye Hayvan Barınağı'na teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan SARICI