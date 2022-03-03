Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı - Haberler

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Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çatıda kalan köpeği itfaiye kurtardı

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kültür Mahallesi Spor Sokakta bir binanın çatı katında mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri Kültür Mahallesi Spor Sokakta bir binanın çatı katında mahsur kalan köpeği bulunduğu yerden kurtardı.

Kültür Mahallesi Spor Sokak üzerinde bir köpeğin mahsur kaldığı ihbarını alan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede vaka mahalline ulaştı. Bir binanın çatı katında mahsur kaldığı tespit edilen köpek için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. Merdiven yardımıyla binanın çatı katına çıkan itfaiye erleri kısa sürede çatı katından inemeyen köpeğe ulaştı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede çatı katından kurtarıldı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Düzce Belediyesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

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