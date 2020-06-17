Çatıda intihara kalkıştı, arandığı belirlenince gözaltına alındı
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Çatıda intihara kalkıştı, arandığı belirlenince gözaltına alındı

ANTALYA'da oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkışan T.B. (30), bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler tarafından yakalanıp, bulunduğu yerden alındı.

Çatıda intihara kalkıştı, arandığı belirlenince gözaltına alındı
17.06.2020 14:32 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:35

ANTALYA'da oturduğu 4 katlı binanın çatısına çıkıp, intihara kalkışan T.B. (30), bir anlık dalgınlığından yararlanan polisler tarafından yakalanıp, bulunduğu yerden alındı. Yaklaşık 4 saatlik eyleminin ardından T.B., çeşitli suçlardan arandığı belirlenince gözaltına alındı.

Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi 2566 Sokak'ta, saat 09.00 sıralarında T.B., oturdukları 4 katlı apartmanın çatı katına çıktı. Ailevi problemler yüzünden bunalıma girdiği belirtilen T.B.'nin yakınları, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, T.B.'nin atlama ihtimaline karşı binanın altına hava yastığı açtı. Çatıya çıkan polis ekipleri, T.B.'yi ikna etmeye çalıştı. Polisi yanına yaklaştırmayan T.B., kendini binanın çatısından sarkıttı. Bunun üzerine Özel Hareket Şube Müdürlüğü'ne bağlı müzakere timi çağrıldı.Yaklaşık 4 saatlik eyleminin ardından T.B., saat 13.00 sıralarında bir polis tarafından yakalanıp, bulunduğu yerden alındı. Çeşitli suçlardan arandığı belirlenen T.B, gözaltına alınıp, kelepçelenerek, emniyet müdürlüğüne götürüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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